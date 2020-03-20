Питер Гриффитс высказался о текущей ситуации в авиационной отрасли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Авиационной администрации Казахстана Питер Гриффитс выразил свое мнение о текущей ситуации в авиационной отрасли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ААК.

- Кто бы мог подумать, когда я получил эту просьбу написать о нестабильности в январе, что мы вот-вот столкнемся со вспышкой вируса, которая вызовет значительную дестабилизацию нашего повседневного образа жизни. Сегодня во многих странах вводится чрезвычайное положение и закрываются границы, - отмечает Питер Гриффитс.





Какова роль авиаперелетов в нашей и глобальной экономике, и должны ли лидеры отраслей по-новому подойти к вопросу о влиянии глобальных путешествий?





Вирус очень прост, это штамм, хорошо известный в течение многих лет, и он был ответственен за вспышки болезней подобного рода. Один из них вирус SAR, который в прошлом повлиял на авиационную отрасль. Такие вирусы очень легко передаются, часто воздушно-капельным путем, и в настоящее время этот штамм, известный как Covid 19, имеет очень высокую скорость передачи. Именно эта простота и делает его настолько трудным для контроля, поскольку физический контакт с вирусом через прикосновение или в непосредственной близости с чиханием или кашлем может передать его. К счастью, его смертность невелика: 80 % людей не сильно ощущают симптомы, 20% болеют и 3% находятся в группе риска. Однако вирус может существенно усложняет работу медицинских служб, и это может привести к печальным последствиям и росту этого показателя. Именно эту проблему мы сейчас пытаемся контролировать с помощью вводимых жестких контрольных мер.





Существует два фактора, которые, по-видимому, являются проблемой: скорость передачи вируса, которая способна перегрузить медицинские бригады, поскольку одновременно может заболеть много людей, и вторая проблема, которая, вызывает у медицинского персонала беспокойство - это способность вируса мутировать и производить новые штаммы, которые станут устойчивы к вакцинам, к тому времени, когда они будут разработаны.





Как эта ситуация повлияет на воздушные сообщения?



Международные путешествия, как и многие другие вещи в жизни, теперь стали нормой для многих людей. Рост благосостояния и снижение тарифов на проезд в настоящее время дали возможность значительной части мирового населения получить доступ к относительно дешевым и частым поездкам. На планете осталось мало мест, куда не летают самолеты, поэтому легкая вспышка, обычно сдерживаемая, может очень быстро превратиться в глобальную пандемию. Учитывая, что носители инфекции могут не знать в течение нескольких дней, что они инфицированы, поскольку ее ранние симптомы трудно обнаружить, и человек может неосознанно распространять вирус во время путешествия.





Авиаперелеты относительно комфортны, но их нельзя назвать просторными. Если инфицированный человек случайно оказывается сидящим в центральном ряду кресел в эконом классе большого широкофюзеляжного реактивного самолета, то пути заражения могут быть весьма значительными. Соседние пассажиры не могут избежать прикосновений, использование столовой посуды и бортовых туалетов - все это дает возможность вирусу остаться незамеченным и быть подхваченным другим пассажиром. Как мы уже наблюдали на морских судах, тесная изоляция - очень хорошее место для заражения вирусом.





После прибытия в пункт назначения, каждый день люди совершают множество личных контактов, что дает больше возможностей для распространения инфекции. Все это вызвано способностью вируса скрываться в течение нескольких дней от нас и нашим миром. Идеальный шторм для авиационной отрасли, постоянно находящейся в центре разрушительных событий, таких как вулканы, погода, войны, терроризм и т. д.





Сдерживая дестабилизацию



Управление нестабильностью лучше всего осуществлять в два этапа. Устранить источник дестабилизации и заняться восстановлением.

Сейчас уже очевидно, что на какое-то время наша авиационная индустрия будет сильно парализована из-за распространения вируса, но для того, чтобы сдержать его, все путешествия за пределы местных регионов должны были бы прекращена сроком не менее чем на 42 дня. Неизбежно, это будет означать, что полеты могут прекратиться на некоторое время. В моем собственном регионе полеты ограничены или отменены в течение 3 месяцев в такие страны, как Китай, Иран и Корея. Это поможет локализовать вирус в очагах инфекции и остановить его распространение на глобальном уровне.





Предполетный скрининг не помогает, поскольку он не выявляет предварительно инфицированных людей или бессимптомных лиц, которые могут распространять вирус. Это легче сказать, чем сделать. Потому что, как мы уже видели, прекращение поездок приводит к тому, что многие находят новые способы проезда, достаточно одного инфицированного, чтобы вирус прорвался за пределы карантинной зоны. Это позволяет очаговой реакции, подобной той, что наблюдается в Китае, Корее, а теперь и в Италии, набирать силу.







Для авиакомпании это может быть катастрофой. Так как восстановление займет много времени. После локализации инфекции, для восстановления поездок потребуется определенное время. Снижение уровня инфицирования недостаточно, должен быть нулевой уровень инфицирования в течение определенного периода времени, чтобы восстановить поездки. Даже тогда возможны прорывы вируса и формирование новых очагов, вновь потребуется локализация. И снова все повторится. Необходимо будет проделать много работы, чтобы гарантировать не повторение вируса.







Когда все снова начнёт работать, мы должны будем вернуться к нашим делам. После запрета, возвращение к полетам создает новые риски, поэтому спрос на симуляторы будет высоким для переподготовки экипажей. Мы не сможем восстановить индустрию в одночасье, кризис пройдет, мы вернемся к своей работе, но потребуется время, чтобы снова включиться в работу. На регулятора и авиационную индустрию будет действовать большая нагрузка. Потребуются совместные усилия для восстановления индустрии.



