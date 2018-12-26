Питер Франкопан: Пришло время осознать богатство истории Великой степи

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Профессор всемирной истории Оксфордского университета, автор бестселлера «Шелковые пути. Новая история мира» Питер Франкопан, комментируя статью Президента Казахстана «Ұлы даланың жеті қыры» («Семь граней Великой степи»), призвал осознать богатство истории степняков.

«Степь играла очень важную роль в истории, как источник инноваций, как коридор, как культура сама по себе. В будущем, которое представляет Президент, степь тоже должна сыграть важную роль», - сказал П. Франкопан по телефону собственному корреспонденту МИА «Казинформ».

Британский профессор добавил, что ввиду отсутствия должного внимания к истории Казахстана в ней появились пробелы, в особенности в период последней тысячи лет. Многие изобретения, изменившие мир, включая колесо телеги, были созданы в степях Центральной Азии и являются частью степной культуры.

«Знаю, что это удивляет некоторых людей даже в Центральной Азии. Это своего рода недоверие к мнению, что Центральная Азия сыграла важную роль в глобальном прошлом», - отметил он.

При этом сложные условия жизни кочевников, каждодневное соприкосновение с жесткой природой степи и особое геополитическое положение закалили народы нашего региона, которые стали неприхотливыми, мужественными и стойкими ко всякого рода невзгодам.

«Всегда трудно находиться между Востоком и Западом, Севером и Югом, но это вас сделало жизнестойкими, - продолжил собеседник «Казинформа». - Геродот, первый европейский историк, сказал, что единственная вещь, которая характеризует всех жителей степей, это жизнестойкость».

Он обратил внимание на роль природных катаклизмов в текущем столетии, в числе которых изменение климата и техногенные катастрофы, которые осложнят обстановку в мире. Поэтому жизнестойкость населения - важнейшая составляющая любого государства в XXI веке.

П. Франкопан рассказал, что в прошлом году в Британском музее в Лондоне прошла выставка «Скифы - воины древней Сибири», посвященная быту, культуре и искусству кочевых племен. Экспозиция, по его словам, имела «огромный успех».

«Люди были поражены, обнаружив, что степные культуры произвели эти невероятные украшения и имели доступ к такому богатству ... Они были очарованы знакомством с культурой, о которой им не рассказывали в школе», - подчеркнул он.

Одним из участников выставки выступил Национальный музей Республики Казахстан, предоставивший для экспозиции ряд уникальных предметов, в том числе сакский кинжал «Золотого человека» из Иссыкского кургана.

«На выставке были представлены артефакты степей и довольно много из коллекции Национального музея в Астане, в том числе золотые предметы и сёдла», - отметил он.

«Экспозиция показала, что степные народы имели большое значение для развития городов, даже из довольно далеких стран. Личность степного вождя возвеличивалась, они получали подарки за поддержку, либо как дань в обмен на прекращение нападений», - поделился П. Франкопан.

К слову, Британский музей, имеющий более чем 260-летнюю историю, является одним из крупнейших историко-художественных учреждений подобного рода в мире.

Koллeкция музeя coдepжит пo мeньшeй мepe 8 миллиoнoв oбъeктoв, среди них уникальные экспонаты с территории Центральной Азии, количество которых особенно увеличилось в 19 веке - в период активных контактов британцев с нашим регионом.

Возвращаясь к статье Президента, историк признался, что изучение степных культур является задачей чрезвычайно сложной как по причине многогранности Великих степей, так и в силу малочисленности письменных свидетельств.

«У степняков развитое устное творчество: песни, поэзия и сказания, которые передаются из поколения в поколение. Однако городские общества, как правило, оставляют письменные свидетельства, и поэтому мы полагались на эти записи, чтобы понять народы степей. По сути, мы имели только одну грань, откуда черпали информацию», - выразил уверенность спикер.

Профессор Франкопан является автором книги «Шелковые пути. Новая история мира», ставшей бестселлером в Великобритании и приоткрывшей завесу огромного исторического наследия нашего края.

В книге, изданной в 2015 году, бросается смелый вызов европоцентричному взгляду на историю человечества. Столетия назад интеллектуальные центры мира находились не в Европе, а в городах Центральной Азии, куда и съезжалась вся просвещенная молодежь в поисках успеха.

Согласившись с содержанием статьи Президента, П. Франкопан призвал расширить временные границы казахской государственности. Ибо еще пять тысяч лет назад на просторах Великой степи появились первые цивилизации.

«Казахстан иногда говорит о себе, как о новой стране, которая появилась после распада Советского Союза ... Но земле и народу Казахстана тысячи лет. Найденные артефакты вблизи Иссык-Куля, Алматы и в других местах представляют собой одни из наиболее важных открытий не только в истории Центральной Азии, но и в мировой цивилизации», - резюмировал собеседник «Казинформа».