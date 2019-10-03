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вчера 21:13
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Питбуль напал на дочь казахстанского дипломата в Нью-Йорке
НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – В Нью-Йорке питбуль покусал 4-летнюю дочь сотрудника Постоянного представительства Казахстана при ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя МИД Айбека Смадиярова.
Трагедия произошла 2 октября в 8 часов по местному времени, в районе Ривердейл.
Как сообщил А. Смадияров, ребенок с множественными укусами и ранами на лице и шее был госпитализирован в больницу района Бронкс «Jacobi Hospital».
Собака без поводка и намордника появилась неожиданно и напала на девочку в тот момент, когда она с мамой выходила из дома к машине, чтобы поехать в детский сад. Отбить собаку от ребенка помог мужчина, оказавшийся рядом в этот момент.
На место происшествия прибыла скорая помощь, которая доставила девочку в больницу.
Угрожающих жизни ребенка повреждений нет. Врачи сделали операцию. В настоящее время ребенок находится в стабильном состоянии и несколько дней проведет в больнице.
Полиция уже начала расследование. Семья девочки намерена подать в суд на хозяев собаки. Необходимое содействие оказывает Генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке.
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