Питбуль напал на дочь казахстанского дипломата в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – В Нью-Йорке питбуль покусал 4-летнюю дочь сотрудника Постоянного представительства Казахстана при ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя МИД Айбека Смадиярова.

Трагедия произошла 2 октября в 8 часов по местному времени, в районе Ривердейл.

Как сообщил А. Смадияров, ребенок с множественными укусами и ранами на лице и шее был госпитализирован в больницу района Бронкс «Jacobi Hospital».

Собака без поводка и намордника появилась неожиданно и напала на девочку в тот момент, когда она с мамой выходила из дома к машине, чтобы поехать в детский сад. Отбить собаку от ребенка помог мужчина, оказавшийся рядом в этот момент.

На место происшествия прибыла скорая помощь, которая доставила девочку в больницу.

Угрожающих жизни ребенка повреждений нет. Врачи сделали операцию. В настоящее время ребенок находится в стабильном состоянии и несколько дней проведет в больнице.

Полиция уже начала расследование. Семья девочки намерена подать в суд на хозяев собаки. Необходимое содействие оказывает Генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке.