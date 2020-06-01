Питание в школах – в Минобразования разработали новые правила

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство образования и науки РК разработало новые правила касательно обеспечения питания детей в школах. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Питание в школах. Нами разработаны новые правила. Пока на первом этапе будет осуществлен переход на электронные закупки, чтобы обеспечить их прозрачность. Также включены требования по установке видеонаблюдения в местах приготовления пищи, в городских школах будет применяться система по безналичной оплате и т.д. Вместе с общественностью будем и дальше менять в лучшую сторону организацию питания в школах», - написал Асхат Аймагамбетов в Facebook.

Это станет не единственным изменением в политике МОН. По его словам, все инициативы, начинания и проекты, направленные на охрану прав детей, включая наведение порядка в интернатах, реализация дорожной карты по превенции суицида, профилактику социального сиротства, реализацию Индекса благополучия детей и другие, будут реализованы с участием Уполномоченного по правам ребенка в РК Аружан Саин.

«Большая часть детства проходит в школьных стенах. Педагоги организаций образования должны сделать все возможное, чтобы эти годы были самыми счастливыми и лучшими. Ребенок должен с удовольствием идти в школу и получать знания», - подчеркнул министр.

«Мы знаем, что еще достаточно проблемных вопросов, которые будем решать совместно и при помощи гражданского общества. Уважаемые друзья! От всего сердца поздравляю всех с Международным днем защиты детей! Желаю всем здоровья, благополучия и ярких летних событий!» - добавил глава МОН.