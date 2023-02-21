Питание подорожало в детских садах Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В детских садах Костаная подорожало питание. Причиной повышения стоимости стал рост цен на продукты, пояснили в горотделе образования. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ведомстве, изменения внесены в постановление акимата Костанайской области от 20 января 2022 года №23 «Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера родительской платы».

«С 17 февраля 2023 года стоимость питания на одного ребенка в месяц при режиме 12 часов и пятидневной рабочей неделе составляет: для детей в возрасте до 3-х лет - 17690 тенге, для детей в возрасте от 3-х лет - 20880 тенге», - говорится в сообщении горотдела образования.

Основанием для изменения стоимости питания в ведомстве назвали повышение цен на продукты питания.

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