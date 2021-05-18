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    07:33, 18 Май 2021 | GMT +6

    Питьевой водой обеспечено ещё одно село в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В рамках рабочей поездки аким Костанайской области Архимед Мухамбетов посетил Сарыкольский район, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе поездки аким ознакомился с реконструкцией разводящей сети водопровода села Сорочинка с подключением к Лихачевскому групповому водопроводу. Проект реализован в прошлом году на сумму 320 млн. тенге. Протяженность составляет 22,1 км. Благодаря реализации проекта жители села Сорочинка сегодня полностью обеспечены питьевой водой.

    «Посетил глава региона детско-юношескую спортивную школу в поселке Сарыколь. В 2020 году проведен текущий ремонт на общую сумму 31 млн. тенге. Далее посетил Комсомольскую общеобразовательную школу, где осмотрел капитальный ремонт, проведенный в прошлом году на сумму 72,8 млн. тенге,- сообщили в пресс-службе областного акимата. — Стоит отметить, что за прошлый год в Сарыкольском районе реализовано 11 проектов на сумму 1 003 300,8 тенге».

    Архимед Мухамбетов осмотрел поля ТОО «Мелитопольское» в селе Сарыколь и ТОО «КазПроИнвест» в селе Комсомольское, а также проинспектировал ход проведения посевной компании в районе.

    По итогам поездки местным властям было поручено продолжить социально-экономического развития района в том же темпе.

    Теги:
    Костанайская область ЖКХ
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