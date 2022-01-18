Питьевая вода, ремонт улиц, освещение – что наметили в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Развитие инфраструктуры областного центра обсудили в Таразе на совещании под председательством акима города Ержана Жилкибаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя отдела экономики и бюджетного планирования акимата города Тараза Жандоса Ордабаева, на 2022 год намечены работы по обеспечению питьевой водой ряда жилых массивов. Питьевой водой централизованно будут обеспечены жилые массивы, которые недавно вошли в черту города. Это «Кызылабад», «Карасай», «Чолдала», «Казарма», «Кумшагал», «28 дач», «Тектурмас».

В целом в Таразе для обеспечения питьевой водой 28 дачных массивов предусмотрено 4 млрд тенге.

«Также запланирован капитальный ремонт четырех улиц - Шостаковича, Санырак батыра, Мамбет батыра, Ташкентской. Средний ремонт будет осуществлен на 24 улицах. Уличное освещение появится на 123 улицах. Кроме того, будут установлены проекционные светофоры. 11 городских округов обеспечат 11 единицами спецтехники для вывоза мусора», - рассказал спикер.

Подводя итоги совещания, аким города Тараза Ержан Жилкибаев поручил своевременно и качественно выполнить запланированную работу по улучшению городской инфраструктуры.

Напомним, что акиматом города Тараза сформирована «Дорожная карта» на 2021 - 2023 годы по ремонту дорог, ночного освещения улиц, благоустройству дворов многоквартирных жилых домов, реконструкции ирригационных систем, водопроводных и канализационных сетей города. Разработана также общегородская программа «Дорога», определяющая очередность дорожного ремонта с учетом наличия социально значимых объектов образования и здравоохранения, большого потока транспорта. В 2021 году отремонтировали 26 дорожных объектов протяженностью 56,6 км.

По благоустройству дворов многоэтажек на 2022 год определен список из ста дворов, которые несколько десятков лет не благоустраивались.

Особое внимание городскими властями уделяется развитию инфраструктуры отдаленных районов. Учитывая потребность населения и развитие малого и среднего бизнеса в массивах «Дальняя Карасу», «Кумшагал», «Чолдала», «Сахарный завод», «Барысхан», «Солнечный», предусмотрена реализация 100 бизнес-проектов на сумму 404,7 млн тенге. В 2021 году реализовано 45 проектов, с трудоустройством 216 человек. Реализация 55 бизнес-проектов запланирована на 2022 год.