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Питьевая вода подорожает в Кыргызстане

20 Января 2023, 22:10
Питьевая вода подорожает в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане ожидается повышение цен на питьевую воду, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров КР.

Действующий низкий тариф в республике на питьевую воду меньше себестоимости предоставляемых коммунальных услуг, который не позволяет в должной мере осуществить эксплуатацию, производить модернизацию и реконструкцию водопроводно-канализационных сетей.

Глава правительства КР Акылбек Жапаров в ходе республиканского совещания с главами районных государственных администраций и органов местного самоуправления подчеркнул необходимость в текущем году пересмотреть тарифную политику по питьевой воде. Им поручено оперативно подготовить методические рекомендации, положения и нормативно-правовые документы по определению стоимости тарифа на питьевую воду.

В настоящее время жители столицы платят 5,38 сомов за 1 кубометр воды, при ее себестоимости 7,70 сомов. Муниципальный тариф на 1 кубометр воды установлен в размере 8 сомов в Чуйской области, 15 сомов – в Джалал-Абадской области, в Узгенском районе достигает 39 сомов.

Как сообщают местные СМИ, эксперты прогнозируют повышение социального напряжения в стране в случае поднятия цен на воду. Предлагаются альтернативные пути решения проблемы, как установка повсеместного учета и снижение потерь воды по всей республике.


Фото: gov.kg

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