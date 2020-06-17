Питьевая вода: на что жалуются сельчане СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по-прежнему остается актуальной проблема обеспечения качественной питьевой водой сельских населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Водоснабжение в североказахстанских селах улучшают уже не один год. В прошлом году, как следует из отчетов чиновников, качественная вода пришла в 48 сел. В этом году финансирование увеличили в два раза – до 7,9 мрлд тенге - и рассчитывают подвести воду и улучшить водоснабжение в 59 селах.

Тем не менее, проблему полностью снять не удалось. Чтобы вода стала по-настоящему доступной, сельчанам необходимо подвести ее к дому. В противном случае так и придется пользоваться колодцами или ждать подвоза питьевой воды. Последняя услуга, кстати, в некоторых селах в этом году значительно подорожала. Например, в селе Покровка Есильского района стоимость одной фляги воды увеличилась с 50 до 100 тенге.

По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в прошлом году 1668 домов могли завести воду. По факту воду подвели к домам только 583 семьи. Сельчане говорят, что услуга дорогая. Стоимость подведения водопроводной трубы к дому составляет 3-4 тысячи тенге за метр.

В селах, где вода все-таки появилась, другая проблема: напор настолько слабый, что сельчане не могут набрать нужное количество воды, либо вода подается несколько часов в день.

Наболевшие вопросы попытались объяснить на брифинге руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Адильбек Аубакиров и директор филиала «Есиль су» Канат Аскаров.

А. Аубакиров подтвердил, что жалобы на низкое давление в водопроводах есть. По его мнению, виноваты в этом сами потребители.

«Потребление воды резко увеличилось с наступлением лета. Население расточительно относится к использованию питьевой воды и тратит ее не по назначению. Питьевую воду используют для полива, мытья машин, поят скот. Это полностью противоречит нормативно-правовым актам. Имеются незаконные врезки потребителей в водопроводы. Это тоже увеличивает водоразбор. Летом люди напрямую подключат шланги к колонкам – это тоже запрещено. В целом, все факты отрицательно влияют на давление и дефицит питьевой воды», - сказал А.Аубакиров.

Он же объяснил, почему водоразборные колонки в селах вряд ли появятся.

«В последних СНИПах колонки не предусматриваются. Наличие колонок для любого водоснабжающего предприятия – это потери и убытки. К примеру, кто-то, кто даже не живет в селе, помыл машину, набрал флягу воды и уехал, не заплатил», - сказал А. Аубакиров.

К. Аскаров заявил, что «Есиль су» подает воду в полном объеме и даже превысил норматив. Воду подают 24 часа в сутки. Если же происходит авария, то ее устраняют в кратчайшее время. В то же время дебиторская задолженность районов филиалу составляет 57 млн тенге. Предприятие обслуживает 214 населенных пунктов в 11 районах.