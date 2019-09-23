Питьевая вода из-под крана в столице безопасна

Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан Садвакас Байгабулов прокомментировал качество питьевой воды в связи с активным обсуждением в социальной сети Facebook, в группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение департамента.

Учитывая многочисленные вопросы и комментарии жителей столицы в группах социальной сети в Facebook по наличию постороннего запаха в питьевой воде из из-под крана в квартирах города Нур-Султан, специалистами Департамента накануне в выходные дни проведен внеплановый отбор проб водопроводной питьевой воды для полного санитарно-химического и микробиологического анализа.

Результаты лабораторных исследований показали, что питьевая вода из из-под крана (холодная и горячая) соответствует гигиеническим нормативам.

О безопасности водопроводной питьевой воды говорит самочувствие моё и детей, так как регулярно в течение недели и выходные принимали водные процедуры в квартире.

Вместе с тем, сегодня расширили географию и отобрали пробы водопроводной питьевой воды в разных районах города для дополнительной лабораторной экспертизы.

Качество и безопасность водопроводной питьевой воды на постоянном контроле Департамента.