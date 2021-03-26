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    14:47, 26 Март 2021 | GMT +6

    Пистолеты и патроны изъяли у жителя ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские изъяли боеприпасы у жителя ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Усть-Каменогорске сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий «Правопорядок» был задержан 40-летний житель города, у которого при проведении санкционированного обыска в квартире были обнаружены два предмета, похожие на пистолеты, а также патроны в количестве шести штук, газобаллоны в количестве пяти штук, дробь (металлические пули) в двух тарах.

    Согласно заключению баллистической экспертизы изъятый предмет является газовым пистолетом с возможностью стрельбы патронами травматического действия. Пистолет изготовлен заводским способом и для производства выстрелов пригоден. Шесть предметов, извлеченные из магазина газового пистолета, являются патронами калибра «45 Rubber». Патроны изготовлены заводским способом и для производства выстрелов пригодны. Еще один газобаллонный пневматический пистолет калибра 4,5 мм иностранного производства, предназначенный для спортивной и тренировочной стрельбы, изготовлен заводским способом.
    При проверке подозреваемый мужчина пояснил, что изъятые предметы нашла его 43-летняя знакомая из поселка Белоусовка возле одной из шашлычных города. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 части 2 УК РК.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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