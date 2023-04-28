Пистолет, охотничье ружье, патроны обнаружили в заброшенном здании в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Схроны огнестрельного и иного оружия, похищенного в ходе январских массовых беспорядков, продолжают находить в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП области проводили в Таразе оперативно-розыскные мероприятия в рамках ОПМ «Қару» и обнаружили схрон с оружием.

«На территории заброшенного здания, расположенного возле железнодорожного депо, найден схрон с оружием и боеприпасами, - пояснили в ведомстве. - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности обнаружили и изъяли пистолет марки «ТТ» с магазином без патронов, одноствольное охотничье ружье марки «ИЖ-18» 16 калибра и 189 патронов разного калибра».

Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», - прокомментировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области подполковник полиции Алим Бажикбаев.

Накануне в селе Толе би Шуского района на территории заброшенного завода обнаружен схрон с оружием и боеприпасами. Полицейские изъяли пистолет «МР-446», похищенный в ходе январских событий со склада департамента полиции области, одноствольные охотничьи ружья «ИЖ», «ИЖ 18» и «ИЖ 18-Е», светошумовую и боевую осколочную гранаты, бронежилет, 200 патронов.

Как сообщалось ранее, схроны сотен единиц табельного и гражданского оружия обнаружены в Алматы и Жамбылской области по январским событиям. Так, в Таразе обнаружен замаскированный схрон с автоматом Калашникова, ранее похищенным в департаменте полиции, два магазина к нему и более 30 боеприпасов. В районе автомобильных гаражей обнаружен пистолет Макарова, ранее похищенный в департаменте полиции. Тайник с оружием и боеприпасами обнаружен под одним из мостов города Тараза. Министерство внутренних дел продолжает проводить целенаправленную работу по обнаружению и изъятию похищенного оружия.

В департаменте полиции Жамбылской области напомнили, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее это в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется.

Фото видео пресс-служба департамента полиции Жамбылской области