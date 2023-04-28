Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Жамбылская область

Пистолет, охотничье ружье, патроны обнаружили в заброшенном здании в Таразе

Автор:  
Галина Скрипник
28 Апреля 2023, 13:35
Пистолет, охотничье ружье, патроны обнаружили в заброшенном здании в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Схроны огнестрельного и иного оружия, похищенного в ходе январских массовых беспорядков, продолжают находить в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП области проводили в Таразе оперативно-розыскные мероприятия в рамках ОПМ «Қару» и обнаружили схрон с оружием.

«На территории заброшенного здания, расположенного возле железнодорожного депо, найден схрон с оружием и боеприпасами, - пояснили в ведомстве. - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности обнаружили и изъяли пистолет марки «ТТ» с магазином без патронов, одноствольное охотничье ружье марки «ИЖ-18» 16 калибра и 189 патронов разного калибра».

Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», - прокомментировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области подполковник полиции Алим Бажикбаев.

Накануне в селе Толе би Шуского района на территории заброшенного завода обнаружен схрон с оружием и боеприпасами. Полицейские изъяли пистолет «МР-446», похищенный в ходе январских событий со склада департамента полиции области, одноствольные охотничьи ружья «ИЖ», «ИЖ 18» и «ИЖ 18-Е», светошумовую и боевую осколочную гранаты, бронежилет, 200 патронов.

Как сообщалось ранее, схроны сотен единиц табельного и гражданского оружия обнаружены в Алматы и Жамбылской области по январским событиям. Так, в Таразе обнаружен замаскированный схрон с автоматом Калашникова, ранее похищенным в департаменте полиции, два магазина к нему и более 30 боеприпасов. В районе автомобильных гаражей обнаружен пистолет Макарова, ранее похищенный в департаменте полиции. Тайник с оружием и боеприпасами обнаружен под одним из мостов города Тараза. Министерство внутренних дел продолжает проводить целенаправленную работу по обнаружению и изъятию похищенного оружия.

В департаменте полиции Жамбылской области напомнили, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее это в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется.

Фото видео пресс-служба департамента полиции Жамбылской области


Жамбылская область   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Тружеников тыла и вдов ветеранов войны поздравили в Костанайской области
Тружеников тыла и вдов ветеранов войны поздравили в Костанайской области