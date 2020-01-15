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Пистолет неустановленной марки обнаружили у сельчанина в Павлодарской области

15 Января 2020 13:20
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Пистолет неустановленной марки обнаружили у сельчанина в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Пистолет неустановленной марки изъяли у сельчанина в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сотрудниками полиции в Щербактинском районе в ходе рейдовых мероприятий задержан 42-летний житель села Щербакты, у которого изъят пистолет неустановленной марки. По оружию назначена экспертиза», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Полицейские проводят досудебное расследование по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств» УК РК.

«За 13 дней из незаконного оборота изъято пять единиц огнестрельного оружия, - добавили в департаменте. - Всего же за 2019 год изъято 88 единиц огнестрельного оружия».

Рейды по выявлению фактов незаконного ношения и хранения оружия для обеспечения общественной безопасности, предупреждения преступлений и правонарушений с применением оружия полицейские проводят постоянно.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Борьба с преступностью, МВД РК,
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Автор:

Антон Гагарин

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