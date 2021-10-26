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    04:19, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пистолет нашли в машине у нарушившего ПДД жителя Тараза

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники батальона патрульной полиции у жителя города Тараза обнаружили пистолет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 22 октября 2021 года сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции города Тараза проводили ночное патрулирование.

    «В ходе патрулирования был остановлен автомобиль, водитель которого нарушил Правила дорожного движения. Полицейские увидели оружие у пассажира, находившегося в автомобиле. В ходе проведения проверки у пассажира был изъят пистолет марки «Макаров», - рассказали в правоохранительном ведомстве.

    Как выяснилось, у жителя областного центра отсутствовали разрешительные документы на содержание пистолета марки «Макаров». Кроме того, отсутствовала специальная надеваемая на оружие кобура для этого пистолета.

    Пассажир с автовладельцем доставлены в управление полиции города Тараза для принятия процессуального решения, уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.






    Теги:
    Дороги Транспорт Борьба с преступностью Жамбылская область для mail.ru Правоохранительные органы
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