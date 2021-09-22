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    10:00, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пистолет нашли под раковиной новоселы в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске семья, переехавшая в новую квартиру, во время ремонта обнаружила под раковиной пакет, в котором был пистолет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, о находке новые жильцы квартиры сразу сообщили в полицию. Стражи порядка оформили акт добровольной сдачи.

    Пистолет оказался газовым, оружие направили на экспертизу.

    В пресс-службе напомнили, что с 1-го сентября в регионе проводится оперативно-профилактические мероприятие «Участок». Полицейские проверяют «проблемные» адреса.

    «Усиление касается практически всех направлений работы участковых инспекторов полиции. Конечная цель мероприятия — укрепление правопорядка и профилактика преступности. Всего с 1 сентября выявлено свыше 1300 различных правонарушений. Почти половина связана с нарушениями антиалкогольного законодательства. Кроме того, 126 нарушений в сфере семейно-бытовых отношений, 120 фактов мелкого хулиганства», - первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.

    «Участок» продлится до первого декабря.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия Правоохранительные органы
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