Пистолет нашли под раковиной новоселы в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске семья, переехавшая в новую квартиру, во время ремонта обнаружила под раковиной пакет, в котором был пистолет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, о находке новые жильцы квартиры сразу сообщили в полицию. Стражи порядка оформили акт добровольной сдачи.

Пистолет оказался газовым, оружие направили на экспертизу.

В пресс-службе напомнили, что с 1-го сентября в регионе проводится оперативно-профилактические мероприятие «Участок». Полицейские проверяют «проблемные» адреса.

«Усиление касается практически всех направлений работы участковых инспекторов полиции. Конечная цель мероприятия — укрепление правопорядка и профилактика преступности. Всего с 1 сентября выявлено свыше 1300 различных правонарушений. Почти половина связана с нарушениями антиалкогольного законодательства. Кроме того, 126 нарушений в сфере семейно-бытовых отношений, 120 фактов мелкого хулиганства», - первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.

«Участок» продлится до первого декабря.