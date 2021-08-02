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    11:10, 02 Август 2021 | GMT +6

    Пистолет изъяли дома у жителя Усть-Каменогорска

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пистолет изъяли дома у жителя Усть-Каменогорска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Восточно-Казахстанской области в очередной раз прошло оперативно профилактическое мероприятие «Правопорядок», целью которого является поддержание общественного порядка, предупреждение, пресечение преступлений на улицах и в других общественных местах.

    Сотрудники оперативного отдела учреждения ОВ 156/20 ДУИС по ВКО совместно с полицейскими в доме у 40-летнего жителя города Усть-Каменогорска обнаружили травматический пистолет Победа РТВ 635, который лежал в пакете. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 287 УК РК, назначена экспертиза.

    Пистолет изъят.




    Теги:
    МВД РК Восточно-Казахстанская область Правоохранительные органы
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