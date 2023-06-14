Пистолет и патроны изъяли у курьера в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пистолет и 17 патронов к нему изъяли полицейские у 44-летнего курьера в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Двух мужчин на мопеде задержали около экологического поста, что по Талгарской трассе.

«Речь идет о гражданине Б. 1979 года рождения и гражданине Г. 1982 года рождения. В курьерской сумке были обнаружены 17 патронов разного калибра и пистолет Grand Power. В ходе предварительного исследования установлено, что предмет, похожий на пистолет, является газовым, с возможностью стрельбы травматическими патронами. При детальной проверке установлено, что данный пистолет числится похищенным. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 287 УК РК. Известно, что один из фигурантов ранее был судим за совершение ряда грабежей. Следствие по данному делу продолжается, в рамках уголовного дела назначено судебно-баллистическое исследование», – проинформировал начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.