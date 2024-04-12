Пишущая машинка, подаренная Канышем Сатпаевым хранится в Павлодаре

Недавно в Баянауле была найдена пишущая машинка, которой пользовался академик Каныш Сатпаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Раритет долгое время хранили супруги Михаил и Галина Баек.

В самом центре Баянаульского района есть старый дом, в котором долгое время жил Каныш Сатпаев, где родился писатель Калмукан Исабаев.

Этот дом, находящийся среди камней, построил в 1907 году местный фельдшер Леонтий Бельдининов. В свое время Л.Бельдининов, лечивший окрестных жителей традиционными и народными средствами, подаривший жизнь многим людям, тесно общался с Канышем Сатпаевым.

Когда Каныш Сатпаев учился в Томске, он простудился и, узнав, что у него больны легкие, приехал в родные места и долго лечился. Тогда фельдшер Леонтий Бельдининов принимал его в больнице в Баянауле, иногда в своем доме, и лечил кумысом. И в последующие годы, когда ученый приезжал на свою родину, он бывал у медика дома, ночевал у него и беседовал. Позднее зять фельдшера Александр Черкашин познакомился с Сатпаевым, и многому научился у академика. Сам он был бухгалтером, но, по совету Каныша Сатпаева написал несколько книг, затем работал корреспондентом в местной газете «Победа».

— Дом, в котором мы сейчас живем — историческое здание, построенное нашим прадедом Леонтием более века назад. Каныш ага прожил здесь долго. В каждый приезд ночевал в этом доме. То, что эту машинку привез сам Сатпаев и подарил нашему деду А.Черкашину, неудивительно. Потому, что, безусловно, в то время не каждому была по карману такая дорогая вещь. А Черкашин на этой машинке написал целых три книги: «Баянаул», «Дочь Баянаула», «Судьба Косума». Последние две книги были изданы. Ясно, что, когда Сатпаев приезжал в Баянаул, он работал на этой машинке. Потому, что он, где бы ни находился, всегда писал письма, статьи — об этом рассказывала наша бабушка Капитолина Черкашина, — говорит Михаил Баек.

Машинка модели «Яналиф», по-видимому, была выпущена в 20-е годы прошлого столетия в Европе. Раритет, оставшийся от великого ученого, сейчас хранится в Музее литературы и искусства имени Бухара жырау в Павлодаре.

Отметим, сегодня исполняется 125 лет со дня рождения ученого-геолога, доктора минералогических наук, профессора, академика Каныша Имантайулы Сатпаева. Юбилей великого сына казахского народа, первого академика Каныша Сатпаева будет широко отмечен. Об этом говорилось в ответе Премьер-министра депутатам Сената.

Мы уже писали, что Мемориальный музей академика Каныша Сатпаева в Баянауле привез в областной центр передвижную выставку «Казахскому Канышу — 125 лет».

В Музее Павлодарского областного суда был найден значок, доказывающий, что отец Каныша Сатпаева — Имантай Сатпаев был бием.

Также можно ознакомиться с историей «Пещеры Каныша в Калмаккыргане.