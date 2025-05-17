Пышные выпускные запретили проводить в Северо-Казахстанской области
Запрет действует для выпускников дошкольных организаций образования и учащихся 4-х классов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Информацию сообщили в областном управлении образования.
– В целях соблюдения педагогической этики и профилактики коррупционных правонарушений не допускается проведение торжественных мероприятий для выпускников дошкольных организаций образования и учащихся 4-х классов, – говорится в заявлении.
Помимо этого среди всех выпускных классов запрещается сбор средств от родителей, привлечение аниматоров, агентств и частных студий, аренда машин и кортежи.
Всего в Северо-Казахстанской области сейчас обучается около 74 тысяч школьников – 7 тысяч в этом году заканчивают первый класс. Учебные занятия для учеников 1–11 классов завершатся 23 мая. Праздничные мероприятия в ведомстве рекомендовали проводить в стенах школы.
Ранее в Минпросвещения призвали отказаться от пышных торжеств в честь выпускных и сбора средств.