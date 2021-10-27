Писатели и поэты посадили около 50 деревьев на своей аллее в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в рамках экологической акции «Бірге – таза Қазақстан» посажены саженцы на Алее писателей, передает МИА «Казинформ» со ссыкой на официальный сайт акимата города.

В экологической акции приняли участие заместитель акима столицы Асхат Оралов, аким района «Байконыр» Нурбол Нурсагатов, известные казахстанские писатели и поэты. Всего было посажено 48 саженцев дуба, ясеня и сосны.

«Аллея писателей - это площадка, где мы, писатели, проводим творческие встречи, обмениваемся мнениями и просто общаемся. Здесь юные акыны проводят свои чтения, презентуют книги и авторские произведения. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы аллея утопала в зелени, это ведь прекрасно! И чтобы мы с удовольствием воспевали красоту нашей столицы. Желаю, чтобы высаженные сегодня нами саженцы завтра превратились в огромные деревья, в кроне которых наше молодое поколение будет отдыхать и творить», - отозвался о посадке известный поэт Несипбек Айтулы.

Отметим, всего в районе «Байконыр» в этом году было посажено более 15 тысяч деревьев. По словам акима района Нурбола Нурсагатова, благое дело будет продолжено и в следующем году. Планируется что в рамках акции в 2022 году посадят около 20 тысяч саженцев.