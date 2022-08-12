12 Августа 2022 21:55

Писатель Салман Рушди подвергся нападению в США

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Писатель Салман Рушди готовился дать лекцию в одном из институтов в Нью-Йорке, и его уже представляли публике, когда на сцену выскочил неизвестный и набросился на него, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Как передают мировые агентства, мужчина принялся бить Рушди то ли просто руками, то ли ножом - точно пока не известно, сообщения с места скудны.

Рушди, как сообщают агентства, упал. Нападавшего скрутили.

Салман Рушди - автор книги «Сатанинские стихи». Многие мусульмане сочли ее богохульной, и в 1988 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву-указ убить Рушди - за голову писателя, живущего на Западе, были обещаны 3 млн долларов.

Фото: GETTY IMAGES