Писательница Марианна Уильямсон будет баллотироваться на пост президента США
Уильямсон стала кандидатом от партии демократов в противовес действующему президенту Джо Байдену, который уже давно заявил, что намерен баллотироваться на переизбрание, но пока еще не выступил с официальным заявлением.
«Я баллотировалась в президенты ранее», — заявила Уильямсон своим сторонникам во время запуска своей кампании в Вашингтоне.
Выступление Уильямсон длилось примерно 20 минут, основной акцент новоиспеченный кандидат сделала на экономической и социальной несправедливости, а также на коррупции в Вашингтоне.
Во время своей предыдущей кампании бывший кандидат от Демократической партии настаивала на расширении программ социальной защиты и возмещении ущерба потомкам рабов.
Между тем, со стороны Республиканской партии ее члены уже выстраиваются в очередь за возможностью сразиться с Байденом. Экс-президент Дональд Трамп является ведущим соперником.
Никки Хейли, бывший губернатор Южной Каролины и посол США в ООН, а также Вивек Рамасвами, предприниматель, работающий в области биотехнологий и здравоохранения, также объявили о своих планах баллотироваться на пост президента США.