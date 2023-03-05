Писательница Марианна Уильямсон будет баллотироваться на пост президента США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Американская писательница Марианна Уильямсон официально объявила в субботу, что баллотируется на пост президента США в 2024 году. Это вторая попытка автора нескольких бестселлеров по версии New York Times баллотироваться на пост после неудачной кампании 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Уильямсон стала кандидатом от партии демократов в противовес действующему президенту Джо Байдену, который уже давно заявил, что намерен баллотироваться на переизбрание, но пока еще не выступил с официальным заявлением.

«Я баллотировалась в президенты ранее», — заявила Уильямсон своим сторонникам во время запуска своей кампании в Вашингтоне.

Выступление Уильямсон длилось примерно 20 минут, основной акцент новоиспеченный кандидат сделала на экономической и социальной несправедливости, а также на коррупции в Вашингтоне.

Во время своей предыдущей кампании бывший кандидат от Демократической партии настаивала на расширении программ социальной защиты и возмещении ущерба потомкам рабов.

Между тем, со стороны Республиканской партии ее члены уже выстраиваются в очередь за возможностью сразиться с Байденом. Экс-президент Дональд Трамп является ведущим соперником.

Никки Хейли, бывший губернатор Южной Каролины и посол США в ООН, а также Вивек Рамасвами, предприниматель, работающий в области биотехнологий и здравоохранения, также объявили о своих планах баллотироваться на пост президента США.