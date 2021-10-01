Письмо с угрозами о взрывном устройстве получили в посольстве Беларуси - ДП Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 октября на канал 102 поступило сообщение о том, что на электронный почтовый адрес Посольства Республики Беларусь в РК неизвестными лицами прислано письмо с угрозами о якобы заложенном взрывном устройстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

«Силами Департамента полиции Нур-Султана произведена проверка, информация не подтвердилась. На территории посольства взрывных устройств не обнаружено. По данному факту начато досудебное расследование, проводятся оперативно-розыскные мероприятия», - сообщили в ведомстве.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность.

«Просим граждан не создавать панику и не рассылать в мессенджерах фейковые сообщения», - добавили в ведомстве.