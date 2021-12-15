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Письма и телеграммы-поздравления с 30-летием Независимости РК поступают на имя Елбасы

15 Декабря 2021 12:54
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Письма и телеграммы-поздравления с 30-летием Независимости РК поступают на имя Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На имя Нурсултана Назарбаева поступили поздравительные телеграммы и письма от глав иностранных государств по случаю празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин от имени китайского народа и от себя лично поздравил Елбасы и всех казахстанцев с праздником, подчеркнув успехи в деле государственного развития, достигнутые за эти годы под руководством Первого Президента Казахстана.

«Под Вашим мудрым руководством Казахстан вступил на путь успешного развития и добился блестящих достижений в деле государственного строительства, став влиятельным государством в регионе Евразии. Как дружественный сосед и вечный всесторонний стратегический партнер, Китай искренне рад этому. Уверен, что Казахстан продолжит укреплять потенциал страны и повышать уровень благосостояния народа, успешно реализуя Стратегию развития государства до 2050 года», - говорится в телеграмме Си Цзиньпина.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган также адресовал теплые слова с пожеланиями мира и благополучия Нурсултану Назарбаеву и народу Казахстана по случаю празднования 30-летия Независимости.

Подчеркнув динамику развития отношений между Казахстаном и Турцией, Реджеп Эрдоган отметил результаты прошедшего 12 ноября т.г. в г.Стамбуле Саммита Организации Тюркских государств, созданного при непосредственной поддержке Елбасы.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон также отметил неразрывную связь достижений Казахстана с именем Нурсултана Назарбаева.

«За годы суверенитета братский Казахстан добился грандиозных по масштабам успехов в построении современного, устремленного в будущее государства, занимающего сегодня достойное место на международной арене. Все эти достижения современного Казахстана неразрывно связаны с Вашим именем и Вашей многолетней плодотворной государственной деятельностью на посту Первого Президента Республики Казахстан», - говорится в телеграмме Эмомали Рахмона.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в своем письме пишет: «Высоко ценю Ваш выдающийся вклад в формировании поистине крепких кыргызско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, основанных на дружбе и добрососедстве, которые будут и далее неуклонно развиваться и углубляться во благо наших народов. Пользуясь данной приятной возможностью, позвольте пожелать Вам крепкого здоровья и новых свершений, а братскому народу Казахстана – благополучия и процветания».

Успехи Казахстана, достигнутые за 30 лет независимости, также отмечаются в телеграмме Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

«За годы независимости Казахстан добился больших успехов в укреплении своей государственности, улучшении благосостояния народа и повышении авторитета на международной арене.

Мы рады достижениям нашего близкого соседа и выражаем готовность постепенно совершенствовать двусторонние отношения, носящие стратегический характер», - отметил Гурбангулы Бердымухамедов.


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#Туркменистан   #Турция   #Китай   #Первый Президент - Елбасы   #30 лет Независимости  
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