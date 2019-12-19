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Пиротехника может негативно повлиять на развитие мышления ребенка - эксперт

19 Декабря 2019 18:24
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Пиротехника может негативно повлиять на развитие мышления ребенка - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный специалист Департамента общественного здоровья города Нур-Султан Желеухан Примкулов рассказал, какой вред пиротехника может причинить организму человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Всем известно, что чаще всего пиротехнику используют и получают от нее различные травмы и увечья подростки. В основном, в ходе новогодних мероприятий в результате взрывов получают ожоги дети», - сказал Желеухан Примкулов на брифинге в акимате.

Он также добавил, что когда пиротехника горит или взрывается, выделяются химические вещества в виде дыма, мусора либо пыли.

«В результате, когда мы дышим, получают повреждение наши дыхательные пути и легкие, это влияет и на наш желудок, вызывает раздражение кожи. Это также очень вредно для щитовидной железы маленьких детей, а щитовидка выделяет гормоны, способствующие росту ребенка. Химические вещества, выделяющиеся при взрыве пиротехники, очень негативно влияют на развитие мышления ребенка, его физический рост», - пояснил эксперт.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Безопасность,
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Автор:

Серик Сабеков

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