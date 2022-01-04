Пиротехника: как обезопасить граждан, рассказали жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Общественную безопасность во время новогодних праздников обеспечивают сотрудники департамента полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 15 декабря 2021 года по 13 января 2022 года на территории Жамбылской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника». Главной целью профилактического мероприятия является обеспечение общественной безопасности в период проведения новогодних праздников, а также контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами установленных правил оборота гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением», - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Сотрудники группы по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия управления административной полиции ДП Жамбылской области, совместно с участковыми инспекторами полиции и сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям проводят рейдовые мероприятия по выявлению фактов незаконной торговли пиротехническими изделиями.

«Продавать пиротехнику можно только при наличии лицензии. Полицейскими уже проведено около 150 рейдовых мероприятий по выявлению ее незаконной реализации. На нарушителей составили административный протокол по статье 196 КоАП РК (незаконная реализация пиротехнических изделий). За период проведения ОПМ по данной статье к административной ответственности привлекли 20 продавцов пиротехники. Изъято 69 единиц пиротехнических изделий, не имеющих сертификатов соответствия», - проинформировал начальник УАП ДП Жамбылской области подполковник полиции Жайдарбек Куттыбаев.

Для исключения фактов травматизма среди граждан департамент полиции Жамбылской области настоятельно рекомендует приобретать пиротехническую продукцию только в местах, специально отведенных для ее продажи, с обязательным предоставлением лицензии и сертификатов на пиротехническую продукцию.