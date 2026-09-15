Pinduoduo может начать передавать Казахстану данные о покупках граждан

Комитет государственных доходов и представители китайского маркетплейса Pinduoduo обсудили налогообложение электронной коммерции и возможный обмен данными о товарах, приобретаемых казахстанцами, передает Kazinform со ссылкой на КГД.

Под председательством заместителя председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Сеилжана Ахметова состоялась встреча с представителями китайского маркетплейса Pinduoduo.

Стороны обсудили налогообложение электронной коммерции, осуществляемой иностранными маркетплейсами в Казахстане, а также обмен данными о товарах, реализуемых гражданам РК.

Особое внимание уделили повышению прозрачности трансграничной торговли, достоверности информации об операциях и развитию информационного взаимодействия между государственными органами и цифровыми платформами.

По итогам встречи стороны договорились продолжить консультации по технической интеграции и порядку передачи сведений в соответствии с законодательством РК.

КГД отметил, что сотрудничество с международными маркетплейсами позволит обеспечить равные условия для участников рынка, повысить прозрачность торговли и совершенствовать налоговое администрирование.

Ранее сообщалось, что китайский маркетплейс Temu начал отдельно указывать НДС в размере 16% для казахстанских покупателей. В Комитете государственных доходов разъяснили с чем это связано.