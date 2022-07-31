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Пилоты крупнейшего авиаконцерна Европы готовы выйти на забастовку
31 Июля 2022 19:47

Пилоты крупнейшего авиаконцерна Европы готовы выйти на забастовку

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Пилоты крупнейшего авиаконцерна Европы - национального перевозчика Германии Lufthansa готовы выйти на забастовку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Пилоты германской авиакомпании Lufthansa подавляющим большинством голосов проголосовали за проведение забастовки из-за зарплат. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщил профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit (VC), уточнив, что, забастовочных действий еще можно избежать.

VC требует повышения заработной платы пилотам на 5,5 процента в этом году, а также автоматической индексации зарплаты в соответствии с инфляцией начиная со следующего года. Как утверждает профсоюз, руководство за шесть раундов переговоров так и не сделало предложения, которое может стать предметом обсуждения.

В сообщении VC говорится, что 97,6 процента пилотов, которые приняли участие в голосовании, поддержали это требование. Голосование не означает, что забастовка обязательно будет проведена, но посылает «безошибочный сигнал» Lufthansa серьезно отнестись к потребностям пилотов авиакомпании, отметил член правления VC Марсель Грёльс (Marcel Gröls).

В среду, 27 июля, однодневную забастовку объявил наземный персонал Lufthansa, в обязанности которого входит обслуживание пассажиров, багажа и грузов, техобслуживание самолетов и их буксировка. В результате были отменены более 1000 рейсов, нарушены планы около 134 000 пассажиров.

Причиной для акции протеста, организованной профсоюзом Verdi, стало отсутствие прогресса в переговорах с перевозчиком по поводу увеличения заработной платы для 20 тыс. сотрудников наземных служб. Профсоюз требовал увеличить им зарплату на 9,5 процента в течение двенадцати месяцев и установить минимальную почасовую оплату труда в размере 13 евро.


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