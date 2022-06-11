11 Июня 2022 18:13

Пилоты «Brussels Airlines» объявили о намерении провести забастовку

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Профсоюз бельгийской авиакомпании «Brussels Airlines» объявил о намерении провести забастовку в ближайшее время, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Фламандский телеканал VRT передает, что атмосфера напряженности между руководством и сотрудниками крупнейшей авиакомпании в аэропорту Брюсселя Завентеме «достигла пика». В следующую среду бортпроводники, работающие в авиакомпании, решат, объявят ли они о забастовке.

Тем не менее, уведомление о забастовке не означает, что пилоты обязательно выйдут на забастовку. Пока профсоюзы ждут ответа от руководства «Brussels Airlines».

«Если и будет забастовка, то, скорее всего, она состоится в начале летних каникул - в начале июля», - сообщил телеканалу VRT источник в профсоюзе.

Уведомление поддержали профсоюзы социалистов, христиан, и либеральных партий.