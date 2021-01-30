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    16:37, 30 Январь 2021 | GMT +6

    Пилотов пассажирского самолета ослепили лазером при посадке в Москве

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    МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Неизвестный ослепил лазером пилотов пассажирского самолета, летевшего из Грозного в Москву, при посадке в аэропорту Внуково, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Около 11 часов вечера при заходе на посадку во Внуково пилоты пассажирского самолета доложили, что их ослепили зеленым лазером», - сказал источник в авиационных службах .

    На полете и посадке самолета инцидент не сказался. Предполагается, что источник излучения находился со стороны Москвы.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Транспорт Происшествия Мировые новости Россия
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