Пилотов пассажирского самолета ослепили лазером при посадке в Москве

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Неизвестный ослепил лазером пилотов пассажирского самолета, летевшего из Грозного в Москву, при посадке в аэропорту Внуково, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Около 11 часов вечера при заходе на посадку во Внуково пилоты пассажирского самолета доложили, что их ослепили зеленым лазером», - сказал источник в авиационных службах .

На полете и посадке самолета инцидент не сказался. Предполагается, что источник излучения находился со стороны Москвы.