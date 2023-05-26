Пилотный проект Tax Free планируют продлить в Казахстане до конца 2024 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Учитывая расширение географии и количество участников пилота, проектом нормативно-правового акта Комитет государственных доходов предлагает срок проведения пилотного проекта Tax Free продлить на 18 месяцев до 31 декабря 2024 года. , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета.

В настоящее время с целью развития туризма в Казахстане в стационарных торговых объектах, расположенных в городах Астана, Алматы и Туркестан реализуется пилотный проект Tax Free.

Вместе с тем, как сообщили в КГД, недавно акимат города Шымкента выразил заинтересованность и готовность представителей бизнеса принять участие в пилотном проекте.

«Различные маршруты на туристическом рынке проходят через города Туркестан, Тараз, Ташкент, Самарканд на крупных маршрутах «Великого Шелкового пути», расположенных в непосредственной близости от города Шымкент, через который проходит транспортный коридор «Западная Европа-Западный Китай», соединяющий Азию и Европу. Кроме того, на территории города находится курган «Цитадель» с названием «город внутри города», входящего в топ-50 туристической карты Республики Казахстан. В пригородах города Шымкент расположены мавзолеи Ходжи Ахмеда Яссауи священного Туркестана, древние города Отрара, мавзолеи Шахристана Тараза и Айша Биби», - говорится в сообщении Комитета.

Таким образом, учитывая расширение географии и расширить количество участников пилота, проектом нормативно-правового акта Комитет государственных доходов предлагает срок проведения пилотного проекта продлить на 18 месяцев до 31 декабря 2024 года. Также расширение географии и продление срока проведения пилотного проекта до конца 2024 года поддерживает оператор пилотного проекта международная компания ТОО «Global Blue Казахстан».

Проект соответствует международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан, и решениям международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан.

Проект размещен на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов, а также интернет-портале открытых нормативных правовых актов.

Срок проведения публичного обсуждения проекта приказа до 8 июня 2023 года.