Пилотный проект «социального кошелька» будет запущен в трех городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Комиссии при Президенте РК по вопросам внедрения цифровизации министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал о проведенной работе по внедрению «социального кошелька», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минторговли.

Как рассказал Бахыт Султанов, до конца 2021 года планируется провести два пилота.

Первый – организационный пилот централизованной выплаты адресной социальной помощи (АСП).

В рамках пилотного проекта местным исполнительным органом будут рассматриваться заявления граждан и назначаться АСП, после чего списки получателей АСП передаваться в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» для централизованной выплаты.

Второй – технический пилот, то есть тестирование функционала «социального кошелька», где в зависимости от выбора гражданина, средства социальной помощи зачисляются либо на его банковский счет, либо на социальный кошелек в виде электронных денег, эмитированных Национальным Банком РК.

В качестве пилотных регионов определены Нур-Султан, Павлодар и Акколь.

Готовящиеся к запуску пилотные проекты нацелены на достижение следующих результатов:

- апробирование сервисов социального кошелька и бизнес-кошелька среди населения и бизнеса;

- сбор предложений/замечаний со стороны населения и бизнеса для последующего улучшения качества сервиса;

- выявление недочетов и их устранение до масштабирования «социального кошелька» во всех регионах.



