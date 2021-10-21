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    18:54, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пилотный проект «социального кошелька» будет запущен в трех городах Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Комиссии при Президенте РК по вопросам внедрения цифровизации министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал о проведенной работе по внедрению «социального кошелька», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минторговли.

    Как рассказал Бахыт Султанов, до конца 2021 года планируется провести два пилота.

    Первый – организационный пилот централизованной выплаты адресной социальной помощи (АСП).

    В рамках пилотного проекта местным исполнительным органом будут рассматриваться заявления граждан и назначаться АСП, после чего списки получателей АСП передаваться в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» для централизованной выплаты.

    Второй – технический пилот, то есть тестирование функционала «социального кошелька», где в зависимости от выбора гражданина, средства социальной помощи зачисляются либо на его банковский счет, либо на социальный кошелек в виде электронных денег, эмитированных Национальным Банком РК.

    В качестве пилотных регионов определены Нур-Султан, Павлодар и Акколь.

    Готовящиеся к запуску пилотные проекты нацелены на достижение следующих результатов:

    - апробирование сервисов социального кошелька и бизнес-кошелька среди населения и бизнеса;

    - сбор предложений/замечаний со стороны населения и бизнеса для последующего улучшения качества сервиса;

    - выявление недочетов и их устранение до масштабирования «социального кошелька» во всех регионах.



    Теги:
    Соцвыплаты Социальная поддержка Общество Социальный кошелек Экономика
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