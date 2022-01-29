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Пилотный проект сервисной модели полиции реализуется в Актобе

29 Января 2022 04:22
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Пилотный проект сервисной модели полиции реализуется в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Казахстанские полицейские переходят к сервисной модели работы, направленной на взаимодействие полиции и общества для решения проблем общественной безопасности. В Актобе реализуется пилотный проект сервисной модели полиции. Об этом рассказали представители департамента полиции Актюбинской области в ходе телепередачи программы «Ой түрткі» на телеканале «Актобе», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил исполняющий обязанности начальника ДП области Канат Алиев, ежедневная работа полицейских по обеспечению безопасности и правопорядка не видна.

«Наша работа в основном не видна населению. И днем и ночью полицейские выполняют задачи по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, патрулируют улицы, работая по обеспечению общественной безопасности. Некоторые жители жалуются, что не знают своих участковых инспекторов, но если вы не нарушаете закон, ведете себя в соответствии с принятыми нормами, то вы и не столкнетесь с сотрудниками полиции. Но если кто-то стал жертвой преступления, то граждане в первую очередь обращаются в полицию», - говорит Алиев.

Начальник МПС Актобе Ардана Саймагамбетов рассказал, что постепенно полиция реформируется и изменит свои функции как «карательного органа», перейдя к сервисной модели полиции, о которой говорил Глава государства.

«Полиция воспринимается как карательный орган, но мы переходим к сервисной модели полиции, пилотный проект запущен в Актобе в районе Жилгородка. Возникающие проблемы должны решать не только полицейские, они должны решаться совместно с другими госорганами. Каждая проблема гражданина, обратившегося к полиции, должна быть решена. «Чем я могу вам помочь?» - с таким вопросом должны работать полицейские с населением. Во многих странах пришли к такой модели работы за 20-30 лет. В нашей стране это требует изменения мировоззрения как полицейских, так и граждан», - говорит А. Саймагамбетов.


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#Актюбинская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Самал Ендибаева

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