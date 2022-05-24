24 Мая 2022 21:21

Пилотный проект «Сервисная модель полиции» внедряют в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау под председательством акима области Серика Шапкенова состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Были рассмотрены вопросы о криминогенной ситуации, предотвращении интернет-мошенничества, а также внедрения пилотного проекта «Сервисная модель полиции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным руководителя областного департамента полиции Нурхата Оразбаева, с начала года количество зарегистрированных уголовных правонарушений в регионе снизилось на 4,1%, в том числе преступлений – на 4,4%.

«В результате ряда оперативно-профилактических мероприятий, направленных на активизацию работы по противодействию мошенничества, в отчетном периоде количество зарегистрированных преступлений в сфере мошенничества снизилось на 28,8%. В последние годы наряду с развитием современных технологий наибольшее распространение получает мошенничество в интернете – 44,3% зарегистрированных правонарушений. С 25 по 27 апреля текущего года в целях пресечения и раскрытия подобных преступлений на территории области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Контрафакт». В ходе его проведения раскрыто 15 преступлений», – сказал Нурхат Оразбаев.

Заместитель руководителя департамента Берик Амангельды проинформировал о внедрении пилотного проекта «Сервисная модель полиции».

«В развитии сервисной модели полиции определены три основных вектора. Первый – пошаговая доступность, направленная на максимальное облегчение доступа граждан в полицию. Вторая – обеспечение тотальной безопасности и профилактика правонарушений. Третий вектор – тесное партнерство с населением. Эффективное решение проблем безопасности возможно только при активной поддержке местного сообщества. В этом направлении участковые инспекторы полиции регулярно проводят встречи с населением», – сказал Берик Амангельды.

Глава региона Серик Шапкенов отметил, что приоритетной задачей проекта сервисной модели полиции является обеспечение работы по профилактике правонарушений и безопасности населения.

«Любой вопрос должен быть решен своевременно. По этому проекту создана специальная рабочая группа. Необходимо начинать действовать по основным направлениям и тем самым усилить безопасность. Следует усилить также непосредственный контакт с населением и продолжить модернизацию работы местной полицейской службы, обеспечивающей безопасность населения», – сказал аким области.