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Пилотный проект по зачислению АСП через «Правительство для граждан» внедряют в Павлодарской области

30 Января 2022 21:18
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Пилотный проект по зачислению АСП через «Правительство для граждан» внедряют в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Переход в Павлодарской области на выплату адресной соцпомощи через НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» к существенным изменениям для её получателей не приведёт, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«С января 2022 года в Павлодарской области внедряется пилотный проект по зачислению назначенной суммы государственной адресной социальной помощи через НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», - сообщили в управлении информации и общественного развития Павлодарской области.

По данным УИОР, заявления о назначении АСП в 2022 году принимают в прежнем формате через портал «Электронного правительства» и на альтернативной основе, через центры занятости населения или акиматы сельских округов. Переход на выплату адресной соцпомощи через НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» к существенным изменениям для её получателей не приведёт.

«Выплата адресной социальной помощи будет осуществляться за истекший месяц до 10 числа следующего месяца. Таким образом, выплаты за январь будут произведены до 10 февраля, - добавили в управлении. - В последующем данные выплаты будут производиться согласно установленной схеме».

В ведомстве добавили, что одно из преимуществ перехода выплаты АСП на её получение через госкорпорацию - перевод назначенной помощи на счёт получателя в любом банке второго уровня.


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#Минтруда РК   #Общество   #Соцвыплаты   #Правительство для граждан  
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Автор:

Антон Гагарин

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