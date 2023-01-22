Пилотный проект по улучшению транспортных потоков запустят в Актобе

22 Января 2023, 13:13

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе планируют улучшить систему распределения транспортных потоков. Об этом сообщил аким города во время посещения центра цифровых технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Центр обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий работает третий год. Спектр деятельности широкий - от дорожной разметки, светофоров до отслеживания городских маршрутов и техподдержки службы 109.

Рутина привела к шаблонному подходу в работе центра, заключил аким города Мурат Журебеков после посещения. Он остался недоволен распределением транспортного потока в городе, где в часы пик образуются пробки. Он посоветовал руководителям госорганов активизироваться и проявлять инициативу в работе.

«Вы проработайте эти вопросы по всем основным нашим городским перекресткам, где у нас заторы образовываются, где трафик большой. Надо подходить к каждой улице индивидуально, а не шаблонно. Можно за неделю это все проанализировать и дать предложения. Я выступил с предложением к начальнику местной полицейской службы, чтобы запустить пилотный проект», - сообщил Мурат Журебеков.

Цель пилотного проекта - наносить дорожную разметку в зависимости от транспортной загруженности, чтобы избежать пробок в городе.

Безопасность движения автотранспорта и пешеходов должны обеспечить помимо светофоров и искусственные дорожные неровности «лежачие полицейские». Их количество в Актобе, к сожалению, не соответствует требованиям.