Пилотный проект по улучшению качества образования в сельских школах запустят в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев посетил Назарбаев Интеллектуальную школу в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Вице-премьер ознакомился с учебным процессом, достижениями школьников, осмотрел учебные кабинеты самопознания, нанотехнологий, биотехнологий, гончарную мастерскую, лаборатории, где используются передовые инновационные технологии в сфере образования.

Председатель правления АОО «НИШ» Куляш Шамшидинова рассказала о текущей деятельности и перспективах развития.

Также глава НИШ презентовала проект «Сельская школа», направленный на сокращение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами.

В рамках проекта планируется провести исследование сильных и слабых сторон, а также потребностей школ в сельской местности. С учетом выработанных рекомендаций будут приняты комплексные меры по улучшению материально-технической базы и качества образования в сельских школах.

Бердибек Сапарбаев одобрил представленный проект, поручив Минобразования начать его реализацию в пилотном режиме в Карагандинской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях.

«Главой государства поручено максимально сократить различия в уровне образования в городе и на селе, обеспечить доступ детей к качественному образованию. Для решения этой проблемы нам необходимо использовать передовой опыт республиканской сети НИШ. Наша цель – создать максимально благоприятные условия для всестороннего развития детей, их творческих способностей и креативного мышления. Уже со школьной скамьи дети должны иметь возможность раскрыть свои таланты», — подчеркнул Б. Сапарбаев.

Также в ходе совещания были обсуждены вопросы улучшения показателей Казахстана в рамках международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) ОЭСР.

Кроме того, Бердибек Сапарбаев посетил и ознакомился с работой Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева и Международного университета туризма и гостеприимства.





Фото: primeminister.kz