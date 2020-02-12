Пилотный проект по преподаванию практических навыков для будущих полицейских запустили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Впервые в практике Министерства внутренних дел по указанию главы ведомства Ерлана Тургумбаева был разработан пилотный проект по проведению занятий руководителями территориальных ОВД с учащимися ведомственных вузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данный проект запущен на базе Карагандинской академии МВД РК имени Б. Бейсенова.

Целью проекта являются усиление практической направленности изучаемых дисциплин и освоение практических навыков профессиональной деятельности. Занятия будут проводиться в течение семи недель по отдельному графику, утвержденному главой следственных подразделений Санжаром Адиловым.

С третьего по седьмое февраля 2020 года был успешно реализован первый курс лекций, проведенный заместителем начальника по следствию департамента полиции города Нур-Султан полковником Газизом Нуркаевым.

Первыми слушателями стали курсанты магистранты и докторанты Карагандинской академии, слушатели курсов первоначальной профессиональной подготовки и курсов повышения квалификации.

В течение недели проводились лекционные, семинарские и практические занятия. В тематике проведенных занятий были освещены вопросы уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан, проблемы квалификации уголовных правонарушений против личности, решения ситуаций на основе сочетания теоретического и практического опыта и другое.

Помимо этого полковник полиции Газиз Нуркаев встретился с курсантами, магистрантами и докторантами, где обсудил вопросы организации и условий работы следственных подразделений.

Практикоориентированный проект оказался своевременным решением правоохранительного ведомства страны, который вызвал большой интерес у слушателей Карагандинской академии.