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вчера 23:55
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Пилотный проект по преподаванию практических навыков для будущих полицейских запустили в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Впервые в практике Министерства внутренних дел по указанию главы ведомства Ерлана Тургумбаева был разработан пилотный проект по проведению занятий руководителями территориальных ОВД с учащимися ведомственных вузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Данный проект запущен на базе Карагандинской академии МВД РК имени Б. Бейсенова.
Целью проекта являются усиление практической направленности изучаемых дисциплин и освоение практических навыков профессиональной деятельности. Занятия будут проводиться в течение семи недель по отдельному графику, утвержденному главой следственных подразделений Санжаром Адиловым.
С третьего по седьмое февраля 2020 года был успешно реализован первый курс лекций, проведенный заместителем начальника по следствию департамента полиции города Нур-Султан полковником Газизом Нуркаевым.
Первыми слушателями стали курсанты магистранты и докторанты Карагандинской академии, слушатели курсов первоначальной профессиональной подготовки и курсов повышения квалификации.
В течение недели проводились лекционные, семинарские и практические занятия. В тематике проведенных занятий были освещены вопросы уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан, проблемы квалификации уголовных правонарушений против личности, решения ситуаций на основе сочетания теоретического и практического опыта и другое.
Помимо этого полковник полиции Газиз Нуркаев встретился с курсантами, магистрантами и докторантами, где обсудил вопросы организации и условий работы следственных подразделений.
Практикоориентированный проект оказался своевременным решением правоохранительного ведомства страны, который вызвал большой интерес у слушателей Карагандинской академии.
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