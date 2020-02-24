Пилотный проект по повышению доходов сельчан важен для развития региона - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ход реализации пилотного проекта по повышению доходов сельчан обсуждали в акимате Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Напомним, в Жамбылской области, где 60 процентов населения проживают в сельской местности, принимается комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств. В 2019 году Правительство РК поддержало проект, направленный на повышение доходов сельчан и рост производства сельхозпродукции. Первый этап предполагает реализацию одного пилотного проекта в 11 сельских округах, рост доходов сельчан планируется увеличить в 2,5 раза. На эти цели уже выделено 7,2 млрд. тенге. Ожидается, что по пяти направлениям будет охвачено порядка восьми тысяч дворов. АО СПК «Тараз» напрямую осуществляет кредитование. С помощью создаваемых кооперативов финансируется приобретение семян, минеральных удобрений и средств химической защиты.

В ходе аппаратного совещания под председательством акима области Бердибека Сапарбаева были рассмотрены вопросы реализации пилотного проекта по повышению доходов сельчан.

Отметим, что жамбылский регион продолжает оставаться, в основном, аграрным, развитие сельского хозяйства играет ключевую роль в экономике и социальной сфере области.

По информации заместителя акима области Муратхана Шукеева, в рамках пилотного проекта повышения доходов уже профинансировано более 1,7 тысячи заявок на 5,4 миллиарда тенге. Еще 664 рассматриваются в СПК «Тараз», результаты будут известны до 10 марта. Муратхан Шукеев дал полный расклад по всем пяти направлениям проекта, в котором принимают участие 88% дворов 11-ти сельских округов области.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что данный проект очень важен для развития не только области, но и страны. Однако акимы на местах не могут наладить эффективную организационную работу. Много времени отнимает рассмотрение залоговых документов. Из 5,3 млрд. тенге, выделенных на закуп скота, освоено лишь 2,2 млрд.

Глава региона поручил за каждым населенным пунктом закрепить ответственного за реализацию проекта. Заместителям акима области Муратхану Шукееву и Нуржану Календерову поручено завершить мероприятия по оформлению документов заявителей, выдаче кредитов, земельных наделов, покупке скота и техники до начала весенних полевых работ в срок до 10 марта.

«Пилотный проект задуман для решения главной задачи – повышения доходов населения и снижения уровня безработицы. В целом итоги социально-экономического развития региона по итогам первого квартала должны быть не хуже прошлогоднего показателя», - поставил задачу глава региона.

Меры по повышению доходов населения по каждому двору и сельскому округу имеют несколько направлений. Это эффективное использование приусадебных участков для выращивания продуктов растениеводства, животноводства и птицеводства. Кроме того, использование земельных ресурсов, принадлежащих каждому жителю села за пределами населенных пунктов. Пилотный проект увеличения доходов сельских жителей запущен в рамках повышения качества жизни населения, обозначенного в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».