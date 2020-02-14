Пилотный проект по повышению доходов сельчан будет продолжен - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Социальные проблемы региона обсуждались в акимате Жамбылской области на совещании под председательством нового главы региона Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Бердибек Сапарбаев представил свое видение дальнейшего развития приоритетных направлений в социальной политике.

Прежде всего, это создание как можно большего числа новых постоянных рабочих мест. На сегодняшний день безработица в регионе сопоставима со среднереспубликанскими показателями - 4,8%, однако здесь нужно учитывать большое количество самозанятых. Так как жамбылский регион продолжает оставаться, в основном, аграрным, развитие сельского хозяйства играет ключевую роль в экономике и социальной сфере области.

«Сельчане должны быть заняты круглый год, заниматься как растениеводством, так и животноводством, - акцентировал аким области. - Обязательно найдет свое продолжение проект по повышению доходов жителей аулов, главное – чтобы он не забуксовал на самом своем старте. Выделенные на пилотный проект 7,2 миллиарда тенге должны быть освоены в полном объеме. Мы должны показать жизнеспособность проекта, что в дальнейшем позволит расширить объемы финансирования и улучшить материальное положение большего количества людей».

Бердибек Сапарбаев отметил, что строительство социально-культурных объектов находится на должном уровне, и такую тенденцию необходимо продолжить. Имея международный аэропорт, нужно в разы увеличить количество авиасообщений, причем не только по внутриказахстанским маршрутам, но и по международным направлениям.

В сфере образования для решения такой проблемы, как ликвидация аварийных и трехсменных школ, необходимо ввести в строй 17 новых школ, отметил глава региона.

Были озвучены и задачи в таких аспектах, как повышение уровня доходов жамбылцев, увеличение налогооблагаемой базы, внедрение системы обязательного медицинского страхования, ликвидация задолженностей по заработной плате, повышение качества медицинских услуг, снижение уровня бюрократии в здравоохранении, необходимости духовно-нравственного воспитания молодежи и укрепления связи между родителями и школой.

Завершая совещание, Бердибек Сапарбаев отметил, что ответственные государственные органы должны извлечь выводы из событий, произошедших в Кордайском районе.

«Нам должно быть стыдно. Эти трагические события должны стать для нас серьезным уроком, чтобы не допустить повторения подобного впредь. Госорганы, общественность и интеллигенция должны объединить свои усилия и провести работу по сохранению единства и согласия в обществе», - сказал Бердибек Сапарбаев.