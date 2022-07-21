21 Июля 2022 18:53

Пилотный проект по оказанию помощи жертвам сексуального насилия внедряют в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный департамент приступил к реализации пилотного проекта по оказанию помощи жертвам сексуального насилия еще в мае. С начала работы проекта оказана помощь 19 потерпевшим, из которых 13 несовершеннолетних, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султан.

МВД РК изучен опыт поддержки жертв сексуального насилия в других странах, и на примере Южной Кореи, где пострадавшим женщинам и детям в специально созданных центрах различными специалистами оказывается комплексная помощь, инициирован вопрос создания центров по оказанию комплексной помощи жертвам сексуального насилия на базе существующих кризисных центров.

Столичный проект осуществляется на базе Центра социально-психологической, правовой поддержки несовершеннолетних «Шанс» при общественном фонде «Право». Сам центр, созданный в 2005 году, расположен по адресу: проспект Абая, 92/3.

В центре с жертвами насилия работают медицинские работники, психологи в т.ч. с медицинским образованием, социальные работники, педагоги, юристы и адвокаты.

В рамках проекта жертвы сексуального насилия доставляются в центр, где следователем-женщиной проводятся необходимые следственные действия: принятие заявления, допрос, изъятие одежды и иных вещественных доказательств с фото и видеофиксацией. Там же в центре организована работа психологов с потерпевшими.

Если потерпевшим необходима помощь или их нужно оградить от нежелательного контактирования на время проведения дополнительных следственных и иных действий, есть приют для реабилитации.

Для работы в пилотном проекте в каждом районном управлении полиции закреплены следователи (женщины), сотрудники оперативно-криминалистических подразделений, криминальной и административной полиции. Всего 34 сотрудника, из которых 16 - следователи (женщины).

Необходимость борьбы с семейно-бытовым, сексуальным насилием и оказания поддержки их жертвам озвучил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана 1 сентября 2021 года и на заседании Национального совета общественного доверия в МВД 7 декабря 2021 года.

В последние годы ужесточена ответственность за данные виды преступлений. К примеру, в 2020 году изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении женщин стало тяжким преступлением, с 2021 года ужесточены санкции за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних.

По поручению Главы государства введена специализация следователей-женщин по расследованию половых преступлений в отношении женщин и несовершеннолетних.

Внедрение данной практики положительно отразилось на эффективности расследования преступлений указанной категории. Этому способствовал фактор большего доверия жертв насилия к женщинам-следователям, когда потерпевшие-дети, не стесняясь, раскрывали обстоятельства преступления, отмечают в столичном департаменте полиции.



