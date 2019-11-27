Пилотный проект по обеспечению общественной безопасности внедрят в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Алексей Калайчиди прибыл с рабочим визитом в Карагандинскую область. Целью визита является внедрение в Караганде первого в нашей стране, «пилотного» проекта сервисного подхода в обеспечении общественной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«То есть новизна подхода в том, чтобы максимально вовлечь местное сообщество и все органы власти в вопросы профилактики правонарушений», - сообщил замминистра Алексей Калайчиди.

Первым делом он посетил фронт-офис департамента полиции Карагандинской области, где ознакомился с оказанием предоставляемых услуг, побеседовал с посетителями. Первый заместитель начальника ДП Карагандинской области, полковник полиции Курмангали Исмагулов доложил о мерах, принимаемых Карагандинскими полицейскими по обеспечению общественного порядка в городе.

Также А. Калайчиди встретился с руководством УП города Караганды и личным составом, посетил Центр оперативного управления. Стоит отметить, что по городу установлено 4820 камер видеонаблюдения.

После этого заместитель министра посетил семью героя полиции Кайрата Жумабекова, спасшего 130 детей ценной собственной жизни.





«Мы никогда не забываем своих коллег, погибших при исполнении служебного долга. С обретения Казахстаном независимости при исполнении служебного долга погибли более 700 сотрудников полиции, в том числе в Карагандинской области 31 сотрудник. Руководством Министерства внутренних дел Республики Казахстан уделяется внимание семьям сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Оказывается посильная помощь и поддержка», - отметил полковник полиции А. Калайчиди.



