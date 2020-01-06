Пилотный проект по мониторингу открытых люков запустили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Городской центр iKOMEK запустил пилотный проект по мониторингу открытых люков, в рамках которого подписан меморандум о сотрудничестве с ТОО «Вавиот Азия», передает Елорда Инфо со ссылкой на руководителя центра Жаннат Дубирову. Об этом сообщает МИА «Казинформ».

«Согласно меморандуму определены 10 люков, которые оснастили датчиками IoT. Данные датчики позволят в режиме реального времени проводить мониторинг статуса люков. На сегодняшний день в столице более 102 тыс. колодцев. Как вы знаете, проблема открытых люков давно на устах людей. Однако без внедрения цифровых технологий контролировать их статус в режиме реального времени не представляется возможным. Поэтому мы активно внедряем цифровые проекты в целях решения важных проблем для жителей города», - сообщила Жаннат Дубирова на своей странице в Facebook.

Сейчас мониторинг и оперативная отработка по всем открытым колодцам осуществляется через Единый контакт-центр iKOMEK109.

Отметим, обратиться в службу и отследить статус своего обращения можно 9 способами:

1. мобильное приложение iKOMEK109 (AppStore/PlayMatket);

2. через официальный сайт акимата www.astana.gov.kz;

3. Whatsapp-бот: +7-747-109-0-109 (https://wa.me/+77471090109);

4. Telegram-бот: https://t.me/nursultanikomek109_bot;

5. мобильное приложение Smart Astana (AppStore/PlayMarket);

6. отправить электронное сообщение на 109@iKOMEK109astana.kz

для максимального удобства есть возможность направить обращение в социальных сетях

7. Instagram https://www.instagram.com/iKOMEK109/

8. Facebook https://www.facebook.com/iKOMEK109/

9. Портал Aitu.city