Пилотный проект по мониторингу открытых люков запустили в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Городской центр iKOMEK запустил пилотный проект по мониторингу открытых люков, в рамках которого подписан меморандум о сотрудничестве с ТОО «Вавиот Азия», передает Елорда Инфо со ссылкой на руководителя центра Жаннат Дубирову. Об этом сообщает МИА «Казинформ».
«Согласно меморандуму определены 10 люков, которые оснастили датчиками IoT. Данные датчики позволят в режиме реального времени проводить мониторинг статуса люков. На сегодняшний день в столице более 102 тыс. колодцев. Как вы знаете, проблема открытых люков давно на устах людей. Однако без внедрения цифровых технологий контролировать их статус в режиме реального времени не представляется возможным. Поэтому мы активно внедряем цифровые проекты в целях решения важных проблем для жителей города», - сообщила Жаннат Дубирова на своей странице в Facebook.
Сейчас мониторинг и оперативная отработка по всем открытым колодцам осуществляется через Единый контакт-центр iKOMEK109.
Отметим, обратиться в службу и отследить статус своего обращения можно 9 способами:
1. мобильное приложение iKOMEK109 (AppStore/PlayMatket);
2. через официальный сайт акимата www.astana.gov.kz;
3. Whatsapp-бот: +7-747-109-0-109 (https://wa.me/+77471090109);
4. Telegram-бот: https://t.me/nursultanikomek109_bot;
5. мобильное приложение Smart Astana (AppStore/PlayMarket);
6. отправить электронное сообщение на 109@iKOMEK109astana.kz
для максимального удобства есть возможность направить обращение в социальных сетях
7. Instagram https://www.instagram.com/iKOMEK109/
8. Facebook https://www.facebook.com/iKOMEK109/
9. Портал Aitu.city
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