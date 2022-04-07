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    16:58, 07 Апрель 2022 | GMT +6

    Пилотный проект по адаптации бывших осужденных запущен в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект по реабилитации и адаптации молодых людей, отбывших уголовное наказание будет реализован в 14 областях, городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦПГИ.

    «Мы предлагаем выделить 7 регионов и сделать их пилотными: Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Алматинская, Костанайская, Мангыстауская, Акмолинская области и город Нур-Султан. В этих регионах будут работать службы социальной адаптации с нашими специалистами-модераторами», - рассказала в ходе презентации координатор общественного фонда «Антарес А» Оксана Павлицкая.

    Главная цель проекта - развитие системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и подготовка осужденных к возвращению в общество.

    Среди ожидаемых результатов: повышение доли трудоустройства, социализация и адаптация молодых казахстанцев, отбывших наказание.

    В рамках проекта общественники будут активно работать с представителями служб пробации и местных исполнительных органов. Также бывшие осужденные смогут получить юридические и психологические консультации.

    «Дополнительно информационные встречи мы проведем с лицами, находящимися в местах лишения свободы. Начнем подготовку к освобождению в учреждениях закрытого типа, для того, чтобы выходя на свободу, молодые люди знали: куда им надо обратиться, кто им может помочь, чтобы они могли трудоустроиться, адаптироваться в общество», - отметила О. Павлицкая.

    По ее словам, в основном молодые казахстанцы после освобождения устраиваются в сферы малого бизнеса и строительства.

    В рамках проекта будет подготовлено рекомендательное пособие по внедрению аналогичных проектов в других регионах.


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