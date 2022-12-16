Пилотный проект единой школьной формы презентовали в Астане

16 Декабря 2022, 16:05

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Отечественные предприятия легкой промышленности представили свою продукцию в рамках пилотного проекта по внедрению единой школьной формы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт МИИР РК в Facebook.

На мероприятии, организованном на площадке ТОО «ASTANA Ютария ltd», собрались представители госорганов, Национального объединения предприятий легкой промышленности QazTextileIndustry, а также производственных компаний и родители школьников.

По словам председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Ильяса Оспанова, обеспечение школьников страны отечественной продукцией является одной из приоритетных задач ведомства.

«Сейчас в стране работает более 800 предприятий в сфере производства одежды. Чаще всего отечественный рынок одежды ориентирован на закупки и потребности госзаказа. По итогам 2021 года объем производства одежды достиг 54,4 млрд тенге, индекс физического объема отмечен на уровне 102,3%. При этом, на 38 швейных предприятиях имеется индустриальный сертификат на производство школьной формы», - сказал И. Оспанов.

Также председатель Комитета отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос выдачи родителям ваучеров на покупку школьной формы в определенных магазинах через платформу «Социальный кошелек». Кроме того, предусматривается предоставление отечественным товаропроизводителям торговых точек на льготных условиях для продажи школьной формы. В этой связи представители ведомства отметили необходимость формирования списка отечественных товаропроизводителей. Одно из главных требований – процесс производства одежды должен соответствовать национальным стандартам.

Для конкретизации модели единой школьной формы, которая удовлетворит пожелания всех заинтересованных сторон, планируется провести ряд аналогичных встреч.