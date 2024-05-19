Пилотный проект цифровой инвестплатформы представили в Астане

Премьер-министр РК Олжас Бектенов в цифровом офисе проверил динамику изменения показателей работы отечественных субъектов бизнеса. Об этом передает агентство Kazinform.

Рассмотрены данные предприятий, посещенных в рамках рабочих поездок в регионы. Изучены объемы производства, а также влияние принимаемых мер по дозагрузке предприятий через их стыковку с компаниями-покупателями. Запущено SMS-оповещение компаний с перечнем отечественных производителей товаров и услуг, по которым отмечается высокий уровень импорта. Первые сообщения уже получили 364 компании.

Цифровые работы нацелены на отслеживание в режиме реального времени статуса исполнения поручений с обеспечением роста промышленного производства.

Премьер-министр также ознакомился с целевыми индикаторами работы «Самрук-Казына» по увеличению доли казахстанского содержания и поручил повысить KPI для получения более качественных изменений.

Кроме того, был представлен пилотный проект цифровой инвестиционной платформы. Ее цель — упрощение реализации инвестпроектов и недопущение создания искусственных административных барьеров.