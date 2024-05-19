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    18:18, 18 Май 2024 | GMT +6

    Пилотный проект цифровой инвестплатформы представили в Астане

    Пилотный проект цифровой инвестплатформы представили в Астане
    Фото: primeminister.kz

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов в цифровом офисе проверил динамику изменения показателей работы отечественных субъектов бизнеса. Об этом передает агентство Kazinform.

    Рассмотрены данные предприятий, посещенных в рамках рабочих поездок в регионы.  Изучены объемы производства, а также влияние принимаемых мер по дозагрузке предприятий через их стыковку с компаниями-покупателями. Запущено SMS-оповещение компаний с перечнем отечественных производителей товаров и услуг, по которым отмечается высокий уровень импорта. Первые сообщения уже получили 364 компании.

    Цифровые работы нацелены на отслеживание в режиме реального времени статуса исполнения поручений с обеспечением роста промышленного производства.

    Премьер-министр также ознакомился с целевыми индикаторами работы «Самрук-Казына» по увеличению доли казахстанского содержания и поручил повысить KPI для получения более качественных изменений.

    Кроме того, был представлен пилотный проект цифровой инвестиционной платформы. Ее цель — упрощение реализации инвестпроектов и недопущение создания искусственных административных барьеров.

    Теги:
    Правительство Инвестиции Промышленность Видео Экономика Олжас Бектенов Премьер-министр РК Цифровизация
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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