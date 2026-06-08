Пилотный ИТ-проект по изучению недр запускают в Казахстане

Изучение недр в Казахстане переходит на новый технологический уровень. Сегодня Министерство энергетики РК, АО «Национальная геологическая служба» и компания «Шелл Казахстан» подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере изучения и анализа данных по углеводородам (УВС), передает Kazinform со ссылкой на Минэнерго.

Главный акцент партнерства сделан на обмене передовым мировым опытом и цифровизации архивной геологической информации по углеводородам. Документ создает устойчивую платформу для совместного обучения специалистов и проведения фундаментального анализа недр.

Практическим ядром Меморандума станет запуск пилотного проекта по разработке современной геоинформационной системы (ГИС). Эта цифровая площадка позволит глубоко обрабатывать и интерпретировать накопившиеся исторические геологические данные. Ожидается, что цифровизация значительно расширит понимание ресурсного потенциала республики и укрепит инвестиционную привлекательность отрасли.

Фото: Минэнерго РК

— Подписание Меморандума является важным шагом в укреплении сотрудничества между государственными органами, национальными институтами и международными партнёрами. Для Казахстана приоритетом является повышение эффективности геологоразведочных работ, в том числе через активное внедрение цифровых технологий и современных подходов к работе с геологическими данными. Объединение знаний, опыта и технологических решений позволит нам более эффективно раскрывать ресурсный потенциал страны и обеспечит системное развитие отрасли, — отметил вице-министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Акбаров.

Фото: Минэнерго РК

В свою очередь профильный оператор геологической базы страны подтвердил важность технологической интеграции.

— Национальная геологическая служба последовательно развивает открытую и современную геологическую платформу Казахстана. Взаимодействие с международными партнерами, такими как «Шелл», позволит усилить аналитическую и интерпретационную базу геологических данных УВС и повысить качество принимаемых решений в сфере недропользования, — подчеркнул председатель правления АО «Национальная геологическая служба» Ерлан Галиев.

Представители иностранного концерна также высоко оценили интеграцию глобальных IT-инструментов в казахстанскую добывающую индустрию.

Фото: Минэнерго РК

— Подписание Меморандума, в том числе планирование пилотного проекта по разработке цифровой платформы для обработки и интерпретации исторических геологических данных, подтверждает приверженность компании «Шелл» долгосрочному сотрудничеству с Республикой Казахстан. Мы поддерживаем стратегический приоритет Казахстана по цифровизации экономики и считаем, что применение передовых технологий и глобального опыта нашей компании позволит внести вклад в повышение эффективности геологоразведки в сфере УВС, — прокомментировала старший вице-президент и председатель концерна «Шелл» в Казахстане Сюзанн Куган.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане разработали интерактивную карту недр с помощью искусственного интеллекта.