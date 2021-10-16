Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13» состыковался с модулем космической станции

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13» с тремя тайконавтами на борту в субботу утром успешно состыковался с модулем космической станции «Тяньхэ». Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Запуск пилотируемого корабля «Шэньчжоу-13» с тремя тайконавтами на борту был осуществлен с космодрома «Цзюцюань», расположенного на севере Китая в 00:23 по местному времени. Для вывода корабля на орбиту была использована ракета-носитель «Чанчжэн-2-эф».

В субботу в 06:56 по местному времени китайский космический корабль с экипажем на борту состыковался с основным модулем космической станции «Тяньхэ». В ближайшее время три тайконавта перейдут в основной модуль станции «Тяньхэ» и приступят к обслуживанию станции и проведению научных экспериментов.

Напомним, что нынешний пилотируемый запуск – второй за этот год, космонавты пробудут на орбите шесть месяцев и совершат два-три выхода в открытый космос.

В сентябре на орбиту был отправлен грузовой корабль с продовольствием и оборудованием для обеспечения длительного пребывания очередной миссии на космической станции.

Предыдущая пилотируемая космическая миссия «Шэньчжоу-12» была успешно завершена в сентябре.

Как ожидается, космическая станция «Тяньхэ» заработает в 2022 году. Расчетный срок службы китайской космической станции составляет 10 лет.