Пилотируемый корабль «Союз МС-24» приземлился в Казахстане

Сегодня, 6 апреля в 08 часов 54 минуты по времени Астаны пилотируемый корабль «Союз МС-24» с участниками 21-й экспедиции посещения МКС отстыковался от малого исследовательского модуля «Рассвет» российского сегмента МКС и взял курс спуска на Землю, передает корреспондент агентства Kazinform.

C орбиты после завершения космической миссии вернулись космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, участница космического полета из Республики Беларусь Марина Василевская и астронавт NASA Лорал О’Хара.

Фото: Роскосмос

Включение двигателя «Союза МС-24» на торможение для сведения с орбиты состоялось в 11:24, его разделение на отсеки в 11:52, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы в 11:54, ввод основного парашюта в 12:03 часов. Приземление спускаемого аппарата состоялось точно в запланированное время в 12 часов 18 минут к в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Момент спуска и приземления капсулы космического корабля «Союз Мс-24» транслировались в прямом эфире в социальных сетях «Роскосмоса». Этот ответственный момент для экипажа из телестудии комментировал российский космонавт Александр Лазуткин.

По информации ведущих репортажа с места посадки, приземление спускаемой капсулы произошло в штатном режиме. В казахстанской степи стоит солнечная погода, тем не менее, все службы спасения — вертолеты, вездеходы «Синяя птица», медики были готовы к ситуации с затоплением места приземления талыми водами.

Олег Новицкий, Марина Василевкая и Лорал О’Хара вышли из капсулы, медики проверили состояние космонавтов, и после этого каждого члена на вертолетах повезли в аэропорт города Жезказгана или Караганды и далее в Звездный городок.

На МКС работу продолжает экипаж 71-й длительной экспедиции — космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон.