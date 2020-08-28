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Пилот самодельного самолета разбился в Уральске

28 Августа 2020 12:28
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Пилот самодельного самолета разбился в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ. – Сегодня в 8.30 утра в районе дач города Уральска разбился самодельный летательный аппарат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, сегодня утром в районе садоводческого товарищества «Казинское» упал одноместный самодельный летательный аппарат, который принадлежал гражданину Ерошенко, 1951 года рождения. За штурвалом самодельного самолета находился сам хозяин.


На место крушения выехала бригада сотрудников службы спасения в количестве 18 человек и четырех единиц техники, а также дежурная группа департамента полиции ЗКО в составе 10 человек и пяти единиц техники.

«В результате падения одноместного самолета летчик от полученных травм скончался на месте, до приезда бригады скорой помощи», - прокомментировали в областном управлении здравоохранения.


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#Западно-Казахстанская область   #Происшествия  
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Автор:

Аида Галиева

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